Política Relator diz que projeto do IPSM não será votado nesta quarta-feira (22) Sem consenso entre Paço e servidores, maioria do colegiado é favorável ao arquivamento. Responsável pelo parecer, Welington Peixoto (MDB) promete segurar votação

Por falta de entendimento entre o Paço e os servidores municipais, o relator do projeto de reestruturação do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais (IPSM) de Goiânia, vereador Welington Peixoto (MDB), decidiu não apresentar o parecer da matéria na próxima reunião da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), na quarta-feira (22). “Tivemos uma reunião hoje c...