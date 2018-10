Política Relator da Lava Jato vota por Palocci delator em semi-aberto com tornozeleira Desembargador João Pedro Gebran Neto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, se manifestou no recurso do ex-ministro dos governos Lula e Dilma, condenado a 12 anos e 2 meses de reclusão

O relator da Operação Lava Jato] no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador João Pedro Gebran Neto, votou nesta quarta-feira, 24, pela progressão da pena do ex-ministro Antonio Palocci (governos Lula e Dilma) para o regime semi-aberto, com o uso de tornozeleira eletrônica. O magistrado, inicialmente, se manifestou p...