Política Relator da Lava Jato no TRF-4 suspende soltura de Lula Rogério Favreto, plantonista do TRF-4, havia concedido habeas corpus, mas decisão foi cassada pelo relator do caso tribunal, João Pedro Gebran Neto

O desembargador João Paulo Gebran Neto, relator do caso de Lula no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), revogou a soltura do ex-presidente neste domingo, 8. Mais cedo, o desembargador plantonista Rogério Favreto, também do TRF-4, havia concedido a habeas corpus ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para suspender a execução de sua pena de 12 anos e um m...