Política Rejeição encarece campanha Propaganda paga nas redes sociais surpreende pelo alto custo e tem resultado incerto; pré-candidatos já reavaliam suas estratégias de marketing no ambiente digital

Festejada pelos políticos como uma alternativa mais em conta em tempos de escassez de recursos para campanhas eleitorais, a propaganda paga nas redes sociais tem surpreendido os marqueteiros pelo custo crescente e resultado prático cada vez mais difícil de ser alcançado. A depender do conteúdo de um post patrocinado no Facebook, se paga até R$ 2 por uma “curtida” ou no...