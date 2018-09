Política Registros de candidaturas com nome militar crescem 39% nas eleições Patentes e graduações estão na identificação de 535 candidatos; aumento seria influenciado por uma ‘onda Bolsonaro’

Além de Cabo Daciolo e General Mourão, outros 533 candidatos optaram por incluir suas patentes ou graduações militares no nome de urna para as eleições deste ano, sejam das Forças Armadas, das Polícias ou de Bombeiros Militares. O número é mais de 12 vezes maior do que o registrado em 1994, quando 43 postulantes apostaram na militarização de nomes para atrair votos. E...