Política Região Metropolitana deve beneficiar Entorno Para especialistas, possibilidade de criação de legislação e empresas públicas comuns deve favorecer políticas capazes de solucionarem gargalos que impedem o desenvolvimento dos municípios

Vista como estratégica politicamente pelos futuros governos do DF e de Goiás, a proposta de criação da Região Metropolitana do Distrito Federal tem a aprovação de especialistas ouvidos pelo POPULAR. Segundo eles, tem grande potencial para melhorar os gargalos das cidades do Entorno de Brasília. Assinado na terça-feira (4) pelo presidente Michel Temer (MDB), o texto inclui ...