Política Reforma trabalhista não trouxe empregos Alterações na CLT completam um ano hoje; ao contrário do prometido pelo governo, desemprego não caiu e aumentou o contingente na informalidade

A Lei 13.467, que promoveu uma centena de alterações na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mais conhecida como reforma trabalhista, completa um ano em vigor hoje. Proposta pelo governo de Michel Temer e aprovada muito rapidamente pelo Congresso Nacional, a flexibilização da legislação não cumpriu com a principal promessa feita para justificar a velocidade com que foi ana...