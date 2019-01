Política Reforma agrária e demarcações serão "passadas a limpo", diz Nabhan Garcia Nabhan teve aval do presidente Jair Bolsonaro para redefinir as políticas fundiárias do País

Todos os processos de ocupações de terras do País, desde as medidas de reforma agrária do Incra, passando por demarcações de terras indígenas pela Funai e por delimitações de terras quilombolas pela Fundação Palmares, serão alvo de um levantamento pelo governo Bolsonaro. "Vamos passar a limpo todas as questões fundiárias no Brasil", disse o secretário especial de...