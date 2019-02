Política Reforma administrativa é publicada com quatro vetos Lei consta no Diário Oficial de hoje, quase duas semanas após sua aprovação; texto modifica a estrutura básica do Estado

Aprovada em 28 de janeiro, a reforma administrativa do Estado foi publicada no Diário Oficial nesta sexta-feira (8). A lei altera a estrutura básica do Estado, mexendo principalmente no primeiro escalão do governo. O texto contém quatro vetos, como adiantado pela coluna Giro da segunda-feira (4). A demora na publicação teria se dado justamente pela análise do vet...