Recurso quer impedir reajuste

Em resposta à liminar do desembargador Nicomedes Borges que autorizou a Prefeitura de Goiânia a aplicar o reajuste no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), um grupo de onze vereadores recorreu ontem da decisão do magistrado. Na prática, a Justiça suspendeu os efeitos de uma lei proposta por Elias Vaz (PSB) que impedia qualquer atualização no valor do imposto. ...