Política Recurso de Lula entra na pauta do STF Ação da defesa que pede liberdade do ex-presidente será julgada pelo Plenário virtual em setembro

O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou ontem para a pauta do plenário virtual, no colegiado com os 11 ministros, o recurso de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência, contra a decisão que negou seu pedido de liberdade preventiva em abril. O caso será julgado entre os dias 7 e 13 de setembro. Na madrugada do dia 5 de abril, por s...