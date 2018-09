Política Recurso de Lula contra condenação chega ao STJ Ex-presidente está preso desde abril e pede a absolvição e a anulação da sentença

A apelação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra a condenação no caso do Tríplex do Guarujá chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) na noite dessa quinta-feira (6). Preso desde abril, Lula pede a absolvição e a anulação da sentença ou mesmo do processo em que foi condenado na 13ª Vara Federal de Curitiba e no Tribunal Regional Federal da 4ª Região pelos c...