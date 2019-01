Política Recuperação fiscal divide deputados Aliados e opositores de Ronaldo Caiado (DEM) questionam se o Estado preenche requisitos, cobram outras medidas para saneamento das contas e apontam alternativas

Com a possibilidade de Goiás se tornar mais um Estado no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) da União, aliados e opositores do governador Ronaldo Caiado (DEM) na Assembleia Legislativa de Goiás divergem a respeito da necessidade da medida, defendida pela nova equipe econômica como uma possibilidade real de recuperar as contas públicas.Aliado de Caiado, o deputado estadual Maj...