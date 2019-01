Política Rearranjos internos colocam oposição em modo de espera ao governo Bolsonaro Clima de espera quanto às primeiras ações de Bolsonaro e a reorganização das siglas deixam cenário sobre ação do grupo indefinido

O presidente eleito Jair Bolsonaro tomou posse no dia 1º, mas os partidos que planejam se opor ao seu governo seguem em compasso de espera para definir até onde levarão as críticas aos novos ocupantes do Palácio do Planalto. Seja nas alas dispostas a uma oposição mais ferrenha ou naquelas onde o discurso é mais conciliador, a ordem é aguardar os primeiros passos antes de...