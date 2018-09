Política Reajustes impactam em R$ 11 mi Efeito será nas contas deste ano e diz respeito à concessão de data base a servidores dos tribunais de contas do Estado e dos Municípios e Assembleia Legislativa; TCE cria gratificação

A Assembleia Legislativa derrubou, ontem, veto do governo que impediu o pagamento de data base para os servidores da Casa. O projeto foi aprovado em julho, mas barrado pelo governador José Eliton (PSDB) no mesmo mês. O reajuste é de 2,07%, mesmo valor de reajuste dos salários dos servidores dos tribunais de contas do Estado (TCE) e dos Municípios (TCM), cujos projetos ...