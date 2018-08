Política Reajuste pode gerar impacto de quase R$ 2 mi Proposta de aumento salarial dos ministros do Supremo Tribunal Federal abre a possibilidade de um aumento milionário na folha de pagamento dos magistrados goianos

Se aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer (MDB), a proposta dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) de reajustar em 16,38% seus próprios salários teria um impacto de R$ 1,8 milhão mensais apenas na folha dos magistrados do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO).Isso ocorre porque o salário dos ministros do STF é usado como ...