Política Reajuste do STF deve ter impacto de R$ 72 milhões em Goiás Efeito cascata terá maior expressão no Judiciário goiano, com aumento de R$ 3,2 milhões na folha de pagamento; no MP-GO, o incremento deve ser de R$ 2,4 milhões

O reajuste de 16,38% no salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) deve ter impacto de R$ 72,5 milhões no orçamento de Goiás. A proposta foi aprovada no Senado na última quarta-feira (7) e segue para sanção do presidente Michel Temer (MDB). Atualmente, o salário dos ministros é de R$ 33.763,00. Com aumento, o valor passaria para R$ 39.293,32.O levantamento, feit...