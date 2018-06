Política Reação do TJ faz projeto sobre cartórios ficar para o 2º semestre

Embora já possa ser votado, o projeto de lei que reestrutura os cartórios no Estado deve ficar para o segundo semestre. Isso porque as emendas que os parlamentares apresentaram causaram intensa reação negativa do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), Gilberto Marques, autor da proposta. A matéria também enfrenta resistência de deputados, que te...