Política Raquel pede execução de pena de condenado na Operação Pororoca Ministro Marco Aurélio Mello concedeu liminar ao empresário Luiz Eduardo Pinheiro Correa, que pedia para responder em liberdade após ser condenado por envolvimento de fraudes em licitações no Amapá; procuradora-geral diz que decisão vai contra jurisprudência da Corte

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, apresentou três recursos ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que concedeu liminar para impedir a execução provisória de pena do empresário Luiz Eduardo Pinheiro Correa, condenado por envolvimento em esquema de fraudes em licitações de obras federais no Amapá. O empresário foi detido ...