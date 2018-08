Política Raquel pede arquivamento de inquérito sobre deputado Valtenir Procuradora-geral afirmou ao ministro Luís Roberto Barroso que gastos do parlamentar com posto de delator da Operação Ararath não envolveram 'condutas ilícitas'

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao ministro Luís Roberto Barroso o arquivamento do inquérito sobre gastos do deputado federal Valtenir Pereira com um posto de combustíveis alvo da Operação Ararath, que mira desvios em Mato Grosso. A Ararath foi deflagrada em novembro de 2013, com o objetivo de desarticular uma suposta organi...