Política Raquel pede ao STF que invalide decisão de Gilmar que soltou irmão de Beto Richa Pepe Richa havia sido preso no âmbito da Operação Integração II, que investiga suspeita de corrupção na concessão de rodovias no Paraná

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu a cassação do habeas corpus que revogou a prisão temporária de José Richa Filho, o Pepe Richa, irmão do ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB). Em recurso enviado na sexta-feira, 19, a procuradora pede que o relator do caso no STF, ministro Gilmar Mendes, reconsidere a decisão ou remeta o caso para julgamento d...