Raquel pede ao STF que afaste Segovia em caso de novas falas

A procuradora-geral da República Raquel Dodge pediu ao Supremo Tribunal Federal, ontem “ordem judicial” para que o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, se abstenha de declarações a respeito de inquéritos em curso, sob pena de afastamento do cargo. O requerimento foi feito no âmbito do inquérito dos Portos, que investiga se decreto do presidente Michel Temer be...