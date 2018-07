Política Raquel: juiz não pode entrar no mérito de investigação e avaliar medidas do MP No período de um mês, ministros do STF arquivaram seis inquéritos

Após uma sequência de seis arquivamentos de inquéritos por ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) em um período de um mês, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou que os magistrados não podem "adentrar no 'mérito' da investigação, avaliando se as diligências requeridas pelo Ministério Público são eficazes ou não, viáveis ou não". De acordo com a c...