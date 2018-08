Política Raquel Dodge quer retomar investigação de Aécio

A Procuradoria-Geral da República (PGR) recorreu da decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que arquivou, antes do fim da investigação, o inquérito em que se apurava envolvimento do senador Aécio Neves (PSDB-MG) em suposto esquema de corrupção corrupção e lavagem de dinheiro relacionado a Furnas, estatal do setor energético. A procuradora-geral,...