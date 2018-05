Política Raquel Dodge pede que investigação contra Blairo siga para o STJ O chefe da pasta foi denunciado por corrupção ativa, no âmbito da Operação Ararath em 3 de maio

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), que remeta ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) a investigação contra o ministro da Agricultura Blairo Maggi, ex-governador de Mato Grosso. O chefe da pasta foi denunciado por corrupção ativa, no âmbito da Operação Ararath em 3 de maio. No requerimento a Fux, a pr...