Política Raquel Dodge pede fim de bloqueio de bens de Meurer Por meio de imóveis e ativos em empresas, o STF conseguiu arrecadar todo o valor pedido pela PGR

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu o arquivamento de ação de bloqueio de bens no valor de R$ 7,3 milhões do deputado federal Nelson Meurer (PP-PR), o primeiro condenado na Lava Jato do Supremo Tribunal Federal. Por meio de imóveis e ativos em empresas, o STF conseguiu arrecadar todo o valor pedido pela PGR. Em maio, o jornal O Estado de S. Paulo ...