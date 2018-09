Política Raquel Dodge pede esclarecimentos a Bolsonaro sobre frase 'fuzilar petralhas' Procuradora-geral já descartou injúria, mas investiga outros crimes; veja o discurso do candidato no Acre

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu hoje (5), em ofício enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF), que o candidato à presidência da República Jair Bolsonaro apresente esclarecimentos sobre um discurso de campanha feito na semana passada, no Acre, no qual usou as expressões “vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre” e “vão ter que comer capim”. O pronun...