Política Raquel Dodge diz que Pezão sucedeu Cabral em esquema criminoso Procuradora-geral, em rara entrevista sobre caso específico de corrupção, defendeu após a prisão do governador do Rio Luiz Fernando Pezão a necessidade de dar um fim às organizações criminosas em todo o País

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, afirmou, após a prisão do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (MDB), que ele sucedeu o ex-governador Sérgio Cabral no comando da organização criminosa envolvida em esquema de corrupção e lavagem de dinheiro dentro do governo estadual. Em uma rara entrevista à imprensa, ela enfatizou, nesta quinta-feira,, 2...