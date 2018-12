Política Raquel Dodge denuncia Temer por corrupção e lavagem de dinheiro no inquérito dos Portos Procuradora-geral da República formaliza acusação contra o presidente da República e pessoas ligadas a ele

No apagar das luzes do calendário do Judiciário, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, apresentou nesta quarta-feira (19) uma denúncia contra o presidente Michel Temer por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito do inquérito dos Portos, que apura se houve favorecimento a empresas do setor portuário na edição de um decreto de 2017. Além de Tem...