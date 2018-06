Política Raquel defende que habeas de terceiros por Lula não deve ser acolhido pelo Supremo Procuradora-geral da República considera que ex-presidente 'tem defesa técnica constituída que pode ser prejudicada por eventuais recursos contrários à estratégia jurídica'

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, entende que o Supremo Tribunal Federal não deve conceder habeas corpus apresentado por terceiros em favor do ex-presidente Lula. O posicionamento foi encaminhado ao STF nesta sexta-feira, 15, em contrarrazão ao agravo regimental no HC 155.595. No recurso, dois advogados que não integram a defesa técnica do ex-presidente p...