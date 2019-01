Política Queremos nos basear em atos de Bolsonaro, e não em tuítes, diz embaixador alemão Segundo o embaixador da Alemanha no Brasil, as preocupações em relação ao Brasil estão em torno de temas como direitos humanos e a preocupação com mudanças climáticas mundiais

Após conversar com o presidente em exercício, Hamilton Mourão, o embaixador da Alemanha no Brasil, Georg Witschel, relatou que a visão de parte dos alemães em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro é "bastante crítica" e preocupante por causa dos discursos de campanha do brasileiro. O embaixador afirmou, no entanto, que está otimista com o País, mas alertou que ...