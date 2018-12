Política 'Querem nos desgastar' diz Bolsonaro após negar que Michelle retiraria imagens sacras do Alvorada Vice-presidente eleito, Hamilton Mourão, já teria confirmado que uma das obras seria transferida para o Palácio do Jaburu

Após a polêmica de que Michelle Bolsonaro retiraria imagens sacras do Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, o presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), comunicou na terça-feira (18) em seu Twitter, que a "acusação" não é verdade e que "criam narrativas" para desgastá-lo a todo o custo. Fui surpreendido com a notícia que minha esposa retira...