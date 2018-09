Política 'Quer ver meu tanquinho?', brinca Haddad, após pergunta sobre colete em Osasco Haddad conversou com funcionários de lojas do centro comercial de Osasco, tirou fotos com apoiadores e pediu votos

O candidato à Presidência pelo PT, Fernando Haddad, brincou com jornalistas quando foi questionado se estava usando colete à prova de balas durante ato em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. "Quer ver meu tanquinho?", afirmou a jornalistas. No ato, que ocorre dois dias depois de Haddad ser oficializado como candidato do PT à Presidência, o petista usava por c...