“Quem tem que dar explicação é meu ex-assessor e não eu", diz Flávio Bolsonaro

O deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro disse hoje (18) que as explicações sobre movimentações atípicas na conta de Fabrício José Carlos de Queiroz, seu ex-assessor na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, devem ser prestadas pelo próprio e, não por ele, parlamentar. Flávio Bolsonaro fez a declaração após a cerimônia de diplomação como senador no Tri...