Política Quem produzir e compartilhar notícias falsas nas eleições em Goiás pode ser punido Acordo foi firmado nesta quarta-feira (18) entre o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás e a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás

Um acordo de cooperação entre a Secretaria de Segurança Pública (SSP) e o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE) foi firmado, nesta quarta-feira (18), na sede do TER, para combater as notícias falsas, ou fake news, durante o período eleitoral no Estado. No acordo de cooperação, assinado pelo governador José Eliton, pelo presidente do Tribunal, desembargador Carlos...