Política Quem está por trás dos planos de governo em Goiás Equipes dos pré-candidatos ao governo do Estado intensificam elaboração das propostas de campanha; educação, saúde e segurança se mantêm como principais temas

A menos de duas semanas do fim do prazo para realização das convenções partidárias, O POPULAR apurou que sete dos oito pré-candidatos com nomes colocados à disputa pelo governo do Estado têm mobilizado suas equipes para a finalização das propostas a serem apresentadas à população a partir de 16 de agosto, data em que passa a ser permitida a propaganda eleitoral. Ness...