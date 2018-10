Política Quem é o presidente eleito do País Eleito pelo nanico PSL, Jair Bolsonaro contornou adversidades, como pouco tempo de propaganda de TV e atentado à faca

Sem tempo de TV, candidato por um partido nanico e vítima de um atentado com faca no meio da campanha eleitoral. Nenhuma dessas adversidades foi capaz de impedir que Jair Bolsonaro (PSL) se elegesse o 38º presidente da República da história do Brasil ontem.Em seu sétimo mandato consecutivo, o deputado federal bateu Fernando Haddad por uma margem de 55,24% dos votos...