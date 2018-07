Política Quem é o desembargador plantonista que mandou soltar Lula Rogério Favreto já trabalhou no primeiro governo Lula e com Dilma Rousseff

O desembargador federal Rogério Favreto, que mandou soltar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva neste domingo (8), trabalhou no primeiro governo do petista ao lado de ex-ministro José Dirceu e com a presidente cassada Dilma Rousseff na época em que ela era ministra da Casa Civil. Fraveto estava de plantão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desde sexta-...