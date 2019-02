Política “Queixas são naturais e vão se diluir”, avalia Major Vitor Hugo Deputado minimiza críticas à sua atuação na liderança do governo e diz ter bom trânsito com ministros; segundo ele, retorno de Bolsonaro deve apaziguar os ânimos

Intensamente bombardeado nos últimos dias, antes mesmo de completar seu primeiro mês como líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado federal Major Vitor Hugo (PSL-GO) minimizou, em entrevista ao POPULAR, as críticas que vem recebendo. Para ele, as queixas são “naturais” e devem se “diluir” nos próximos dias.“A posição de líder é estratégica e é natural qu...