Política Queiroz diz que indicou mãe e mulher de PM suspeito de comandar milícia ao gabinete de Flávio Ex-assessor afirma que solicitou a homenagem e a nomeação a Adriano Magalhães da Nóbrega na Assembleia Legislativa do Rio; ex-capitão do Bope é investigado por supostamente liderar milícia que atua na comunidade de Rio das Pedras

Ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz confirmou, por meio de seus advogados, que foi ele mesmo quem indicou a contratação da mãe e da mulher do ex-capitão do Bope Adriano Magalhães da Nóbrega para o gabinete do então deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio. O ex-capitão do Bope é um dos principais alvos da Operação Intocáveis, deflagrada hoje c...