Política Queiroz atribui a movimentação de R$ 1,2 milhão a venda de carros: "Eu faço dinheiro" Pivô do principal problema político do presidente eleito Jair Bolsonaro, ex-assessor de Flávio Bolsonaro falou pela primeira vez sobre movimentações atípicas em sua conta

O ex-assessor do senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), Fabrício Queiroz, falou em público pela primeira vez sobre as movimentações atípicas de R$ 1,2 milhão em sua conta, apontadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) e que levantaram uma crise em torno do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), pai de Flávio. Ele atribui o dinheiro a seus n...