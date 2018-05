Política Quase 300 procedimentos apuram notas para a J&F Receita mira empresas citadas nos acordos de colaboração premiada de executivos e acionistas do grupo suspeitas de emitir recibos fictícios para ocultar repasses

A Receita Federal instaurou 298 investigações - chamadas de procedimentos fiscais - contra empresas citadas nos acordos de colaboração premiada de executivos e acionistas do Grupo J&F, dono da JBS. Os procedimentos apuram se as empresas foram emissoras de notas fictícias para mascarar repasses a agentes públicos e partidos políticos. O objetivo do Fisco é rastrear o...