Política Quase 2 milhões de mulheres se unem no Facebook contra Bolsonaro Grupo criado na internet reúne, em poucos dias, milhares de eleitoras e organiza atos em Goiânia e outras capitais

Criado no dia 30 de agosto no Facebook, o grupo “Mulheres Unidas contra Bolsonaro” se aproxima dos 2 milhões de participantes. O grupo aproveita a grande mobilização online para marcar atos públicos contra o candidato - um deles será no dia 29, na Praça Cívica, no centro de Goiânia. O espaço é dedicado as que se opõem ao candidato do PSL à Presidência nas&nb...