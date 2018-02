Quase 100 PECs devem estacionar na Câmara

De acordo com a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, há 97 propostas de emenda à Constituição (PECs) prontas para ser votadas em plenário, último passo da tramitação. E se o decreto que estabelece a intervenção federal no Rio de Janeiro for aprovado, todas não poderão mais ser discutidas, nem votadas pelos parlamentares até o fim do ano, quando termina sua vigência. ...