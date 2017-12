'Quando acabar o mandato, vou deixar a política e procurar emprego', diz governador

"Quero terminar 2018 com a cabeça erguida, colocando as contas em dia e mostrando que o Rio sabe fazer responsabilidade fiscal também", afirmou Luiz Fernando Pezão (PMDB), chefe do Executivo estadual do Rio de Janeiro

Fernando Frazão/ABr

Luiz Fernando Pezão (PMDB), governador do Rio de Janeiro