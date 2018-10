Política 'Qual o limite da loucura do meu adversário?', questiona Haddad sobre fake news Petista rebateu acusações de enriquecimento e sobre uma possível vitória sua no pleito do próximo dia 28 representar uma ameaça à democracia

O candidato do PT ao Planalto, Fernando Haddad, lançou mão de fortes críticas ao seu adversário Jair Bolsonaro (PSL), em agenda em São Paulo neste domingo, "Qual o limite da loucura do meu adversário?", questionou Haddad, em coletiva, após evento com representantes do segmento de pessoas com deficiência. "Circulam na internet, por impulso do meu adversário, mentiras s...