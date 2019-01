Política Pujol defende que reforma da Previdência não deve alcançar militares Comandante do exército quer resguardar categoria, que, atualmente, pode se aposentar com salário integral após 30 anos de serviço

O novo comandante do Exército, Edson Leal Pujol, defendeu que os militares devem ficar fora da reforma da Previdência a ser apresentada pelo governo Jair Bolsonaro. Ele destacou que os militares não fazem parte do sistema previdenciário e possuem “situação diferenciada”.“Primeiro ponto, que é constitucional, os militares não fazem parte do sistema previdenciário, c...