Política Publicada lei que determina a instalação de câmeras em asilos de Goiás Os vídeos devem ser gravados ininterruptamente, com o registro de data e horário vinculado às imagens

Foi publicada nesta quinta-feira (7), nova lei que determina a instalação permanente de sistema de videomonitoramento em asilos e casas de repouso em Goiás. A norma foi aprovada em segunda votação na Assembleia Legislativa em novembro de 2018 e é de autoria do ex-deputado Carlos Antonio (PTB). De acordo com o texto, as câmeras devem ser usadas para capturar, filmar...