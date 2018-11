Política Publicada exoneração de Sergio Moro no Diário Oficial da União Juiz federal trocará Curitiba por Brasilia, onde será ministro da Justiça

A exoneração do juiz federal Sergio Moro foi publicada nesta segunda-feira (19), no Diário Oficial da União, seção 2, página 47. Ele assumirá o super Ministério da Justiça, que agregará a Segurança Pública e parte do Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Também deve participar da equipe de transição do governo. O ato de número 428 é assinado pelo presid...