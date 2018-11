Política Publicada a nomeação de Onyx Lorenzoni como ministro extraordinário Deputado exercerá a função de coordenador da equipe de transição, por parte do presidente eleito Jair Bolsonaro

O decreto com a nomeação do deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS) como ministro extraordinário está publicado nesta segunda-feira (5) no Diário Oficial da União, seção 2, página 1. Ele exercerá a função de coordenador da equipe de transição, por parte do presidente eleito Jair Bolsonaro. Confirmado para assumir a Casa Civil no governo Bolsonaro, Onyx passou...